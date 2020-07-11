توقيف شخص بدمشق ينتحل صفة أمنية ويقوم بابتزاز المواطنين

ادعى رجل طاعن بالسن إلى قسم شرطة القنوات في دمشق بإقدام شخص مجهول ينتحل صفة عنصر أمن على ترهيبه وابتزازه بحجة التعامل بالدولار ،حيث قام بالدخول إلى منزله الكائن في محلة البختيار وتفتيش المنزل وسلبه مبلغ سبعة آلاف ومائة وتسعون دولار أمريكي ، ومبلغ مليون وستمائة وخمسين ألف ليرة سورية، وأربعون ريال سعودي ، ومصاغ ذهبي مؤلف من (جنزير يد وحلق وخاتم ومحبس) .



ومن خلال البحث والتحري تمكن قسم شرطة القنوات من معرفة المشتبه به وإلقاء القبض عليه في محلة شارع النصر، وتبين أنه يدعى ( ع . ن ) وضبط بحوزته مبلغ سبعة آلاف ومائة وتسعون دولار أمريكي وأربعين ريال سعودي وسبعة ملايين ومئتي ألف ليرة سورية، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه وقيامه بسلب المدعي وببيع المصاغ الذهبي، كما اعترف بقيامه بعدة حالات سرقة وسلب واحتيال بنفس الطريقة من خلال انتحاله صفة رجل أمن .



وبدلالة المقبوض عليه تم استرداد كامل المصاغ الذهبي المسروق وسلم إلى صاحبه أصولاً، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص .



وزارة الداخلية السورية