توقيف شخص بالجرم المشهود وهو يسرق مبلغ مالي كبير من سيارة مركونة في دمشق

أثناء قيام دورية شرطة من قسم شرطة القنوات في دمشق بالمهام الموكلة إليها في حفظ الأمن والنظام في مدينة دمشق، تمكنت وبالتعاون مع الإخوة المواطنين من إلقاء القبض على شخص بالجرم المشهود أثناء قيامه بسرقة كيس بضمنه مبلغ مالي من سيارة مركونة في محلة البرامكة.



تبين أنه يدعى ( م . س ). وبالتحقيق معه من قبل فرع الأمن الجنائي في دمشق اعترف بإقدامه على سرقة مبلغ /7.500.000/ سبعة ملايين وخمسمائة ألف ليرة سورية من السيارة المذكورة بالاشتراك مع شخص متواري بعد مراقبتها وكسر زجاجها وسحب كيسين من داخلها وقيام كل منهما بأخذ كيس وفرارهما باتجاهين مختلفين، حيث قام برمي الكيس في الطريق لإشغال الأشخاص الذين لحقوا به إلا أن دورية الشرطة تمكنت من إلقاء القبض عليه واستعادة المبلغ وتسليمه إلى صاحبه .



كما اعترف المقبوض عليه بارتكاب عدة سرقات من سيارات مركونة في مدينة دمشق بعد كسر زجاجها بالاشتراك مع شخصين متوارين وتقاسم المبالغ المسروقة فيما بينهم، وهي على الشكل التالي:



- سرقة مبلغ /7.000.000/ سبعة ملايين ليرة سورية من سيارة نوع (كيا سيراتو) في محلة المزة .



- سرقة مبلغ / 200.000/ مائتي ألف ليرة سورية من سيارة نوع ( أوبل ) في محلة دمر.



- سرقة مبلغ /400.000/ أربعمائة ألف ليرة سورية من سيارة نوع ( بيجو ) في محلة المواساة .



تم استرداد مبلغ /7.950.000/ سبعة ملايين وتسعمائة وخمسون ألف ليرة سورية من المبالغ المسروقة من تلك السيارات، وإيداعه لدى مصرف سورية المركزي.



ومازالت الأبحاث مستمرة لإلقاء القبض على المتوارين، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص .