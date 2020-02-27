توقيف سارقي الأسلاك النحاسية للشبكة الكهربائية العامة في طرطوس

من خلال المتابعة الدقيقة تمكن قسم شرطة طرطوس الجنوبي من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص أثناء قيامهم بسرقة الأسلاك النحاسية الكهربائية العائدة لشركة كهرباء طرطوس ، وهم المدعوون: (علي . ي) و(جواد . أ) و( علي . أ )، وبالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بالتعدي وسرقة الأسلاك النحاسية من الشبكة العامة في أحياء مدينة طرطوس (الرادار، ورأس الشغري ، ووادي الشاطر ، وأبو عفصة) وببيع الأسلاك النحاسية للمقبوض عليهما المدعوان (وحيد . ل) و (أحمد . ع)، اللذان اعترفا بشراء الأسلاك النحاسية المسروقة.



تم مصادرة أدوات السرقة، وسيتم تقديم المقبوض عليهم مع المصادرات إلى القضاء.



وزارة الداخلية السورية