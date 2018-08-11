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توقيع رواية “عرب أمريكا” في معرض الكتاب

تلخص رواية “عرب أمريكا” للكاتبة كلاديس مطر حياة عرب حطت رحالهم في أمريكا في أعقاب ما سمي “الربيع العربي” واندلاع الحرب الإرهابية على سورية.

الرواية التي وقعتها مطر على هامش معرض الكتاب الـ30 في مكتبة الأسد الوطنية والتي صدرت عن دار عقل للنشر والدراسات والترجمة تحاول الكاتبة عبر صفحاتها الـ276 تشريح شخوص أبطالها وما تركته الحرب في نفوسهم من آثار مبينة ظواهر التطرف التي يحملها بعض المهاجرين العرب واستعدادهم لارتكاب جرائم القتل والخيانة وصولا إلى تجريد الإنسان من إنسانيته.

عبير عقل مديرة دار عقل اعتبرت أن إصدار هذه الرواية لكاتبة سورية مغتربة في أمريكا حدث ثقافي مهم لأن مطر على اطلاع بأثر الحكومات الغربية في نشر التطرف بين صفوف المهاجرين اليها لتستخدمهم لاحقا في حروبها ضد أوطانهم.

 

سانا

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