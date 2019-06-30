توقيع أطول رسالة لدعم أهلنا الصامدين في الجولان المحتل

بمشاركة فعاليات رسمية وحزبية وشبابية وشعبية أقيمت أمام مبنى محافظة درعا اليوم فعالية وطنية بعنوان “يلا سوا” لتوقيع أطول رسالة حب ووفاء للجولان السوري المحتل وأهله الصامدين في وجه الممارسات العدوانية للكيان الصهيوني.

الفعالية التي انطلقت من محافظة السويداء تحت عنوان “الجولان عربي سوري وسيبقى” وحطت رحالها في درعا اليوم ستجول مختلف المحافظات لجمع نحو 3 ملايين توقيع لتختتم بتسليم الرسالة لممثل هيئة الأمم المتحدة في دمشق،إذ أكد المشاركون فيها أن الجولان عائد والاحتلال الصهيوني سيزول قريباً بفضل صمود وعزيمة أهلنا وأبناء شعبنا، منوهين بتضحيات أهلنا في الجولان المحتل وتمسكهم بهويتهم العربية السورية برغم الممارسات التعسفية للكيان الصهيوني.المشرف على الفعالية الرحالة إحسان جاد الله النصر أشار في كلمته إلى أن توقيع أطول رسالة وفاء للجولان العربي السوري ردّ صريح وشعبي على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عدّ الجولان السوري المحتل تابعاً لكيان الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن الجولان في قلب كل سوري.رئيس اتحاد الفلاحين في درعا مثقال القاسم أشار في تصريح لمراسل “سانا” إلى أن إعلان ترامب بخصوص الجولان السوري المحتل جاء بعد خسارته في الحرب الإرهابية على سورية التي قادها عملاؤه سنوات،مؤكداً أن الجولان عربي سوري، وسيعود إلى حضن الوطن عاجلاً أم آجلاً.