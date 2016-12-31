توضيحات بشأن تضرر نبع الفيجة

نشر المهندس يوسف بحصاص أحد المسؤولين السابقين عن صيانة نبع الفيجة على صفحته في الفيسبوك توضيحا حول حالة النبع:



١- لحق الضرر بمبنى سقف نبع الفيجة حيث انهار الجسرين الرابع والخامس ( مسبق الإجهاد ) وانهارت البلاطات مسبقة الصنع التي يحملانها .. كما تضرر الجدار الحامل من الجهة الغربية

٢ - تضررت المضخات ( مضخات النبع )

٣ - مايتداول بأن ثلث مياه النبع غارت غير صحيح .. وإنما غزارة النبع في مثل هذا الوقت من العام تكون في أدنى مستوياتها والصور والأفلام التي تظهر غزارة كثيفة للنبع وارتفاع مستوى المياه في بحرة النبع إنما هي مأخوذة في فصل الفيضان والتي تكون فيه الغزارة أعظمية في الربيع ( نيسان )

٤ - لا صحة لما يتداول عن صعوبة إصلاح المضخات أو تأمين بديل عنها .. بل يمكن إصلاح المضخات واستبدالها بوقت قصير نسبياً ( أيام )

٥- أي كسر في القساطل يمكن إصلاحه خلال ساعات قليلة وأخص خط بردى الذي يردف مياه الفيجة بألف ليتر في الثانية



لاخوف على نبع الفيجة - حتى الآن - وإنتاجيته ..

وبإذن الله ستعود مياهه إلى النفق لتصل إلى بيوتنا نظيفة معقمة خالية من أي تلوث