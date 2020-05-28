توضيح هام من مؤسسة الطيران بخصوص السوريين العالقين في الخارج

أصدرت المؤسسة السورية للطيران توضيحاً بخصوص السوريين العالقين في الخارج حاء فيه:



استجابة للمطالب الكثيرة والمتكررة للمواطنين السوريين المتواجدين خارج القطر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي ناشدوا من خلالها الحكومة السورية بإجلاءهم إلى القطر وتأكيدهم على قبول كافة الشروط التي سيتم الاجلاء بموجبها، وأهما فترة الحجر الصحي المقررة لمدة /١٤/ يوم، قام الفريق الحكومي المكلف بالتصدي لوباء كورونا بالاستجابة مشكورا لهذه النداءات وتم تكليف الوزارات المعنية بوضع الخطة والإجراءات اللازمة لعملية الاجلاء .



وتم تكليف الناقل الوطني بهذه المهمة وفق ما هو متعارف عليه من قبل كافة الدول في مثل هذه الحالات.



الناقل الوطني كغيره من النواقل يخضع الى تعليمات سلطات الطيران المدني للدول المطلوب الاجلاء منها، ولا يسمح له كما يظن البعض باتخاذ إجراءات تخالف التعليمات المطبقة.



جميع المسافرين المغادرين من المطارات الدولية بحالة الاجلاء وعلى متن كافة شركات الطيران يخضعون إلى نفس الإجراءات الصحية الصارمة والمتبعة في هذه المطارات .



وعلى اعتبار أن أكثر الحالات التي تم الكشف عنها مؤخراً هي قادمة من مطار الكويت، نرغب بالإشارة إلى أن الإجراءات الصحية التي كانت مطبقة في مطار الكويت هي إجراء كشف حراري مع تعقيم الزامي للجميع، ورحلة السورية للطيران المنفذة بتاريخ ١١-٥-٢٠٢٠ كغيرها من رحلات شركات الطيران خضعت إلى هذه الإجراءات ودون حدوث أي تجاوزات، مع إلزام جميع الركاب بالتقيد بالتعليمات الصحية من ارتداء كمامات وقفازات قبل الصعود إلى الطائرة .



وأن ما حدث في مطار الكويت من تعديل على الاجراءات الصحية كان بتاريخ ١٤-٥-٢٠٢٠ أي بعد تنفيذ السورية للطيران رحلتها الجوية الخاصة بالاجلاء وذلك بناءً على تعميم وزارة الخارجية الكويتية وسلطة الطيران المدني الكويتي بتطبيق سلسلة من الإجراءات والفحوصات لوباء كورونا في المطار ضمن صالات محددة قبل المغادرة، وليس كما ذُكر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي المنحازة بأنه إهمال أو تجاوز من قبل السورية للطيران .



علما أن السورية للطيران قامت بتطبيق القواعد الصحية الموصى بها على متن طائراتها لكل من الركاب والركب الطائر.



وأخيرا نرغب بالإشارة إلى أن السورية للطيران هي جهة تنفيذية مكلفة بإجلاء المواطنين السوريين ووفقا للقواعد والشروط الصحية المطبقة في مطارات الإجلاء ومطارات القطر .