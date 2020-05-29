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توضيح حول تسجيل حالة "كورونا" لقادم من الكويت بعد تخرجه من الحجر للصحي

أصدرت وزارة الصحة توضيحا حول تتتسجيل حالة "كورونا" لقادم من الكويت بعد تخرجه من أحد مراكز الحجر للصحي جاء فيه:


إن وزارة الصحة تطبق الحجر الصحي لمدة ١٤ يوما" على القادمين من الخارج في مراكز محددة مع الإشراف الطبي الكامل، والتوعية، وفي نهاية المدة يجرى لهم تحليل (بي سي ار) لنفي أو تأكيد الإصابة، كما يطلب منهم عند العودة لمنازلهم تطبيق حجر منزلي ذاتي لمدة ١٤ يوما، للتأكد بشكل قاطع من سلامة الشخص، وفي حال ظهور أي أعراض خلال هذه المدة، يعاد التحليل المخبري. 


وبالنسبة للحالة الأخيرة، فقد كانت نتيجة التحليل الأولى سلبية، وعاد للمنزل، لكن عند ظهور بعض الأعراض تمت إعادة التحليل، وكانت نتيجته إيجابية، ووضع المصاب على إثرها في أحد مراكز العزل.