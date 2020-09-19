توزيع مخصصات الخبز وفقا لعدد أفراد العائلة
عدلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، المخصصات اليومية للعائلة من مادة الخبز بموجب البطاقة الذكية.
وقال معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان : أنه تم تعديل مخصصات الخبز للعائلة ليصبح على الشكل التالي بدءاً من السبت”.
وأضاف أن آلية التوزيع كالتالي “شخص أو شخصين: ربطة واحدة، ثلاثة أشخاص أو أربعة: ربطتا خبز، خمسة أو ستة أشخاص: ثلاث ربطات خبز، سبعة أشخاص ومافوق: أربع ربطات خبز”.
وبين سليمان أنه يتجاوز عدد الأسر المستفيدة 3.54 مليون أسرة، 46% منها بين فرد وفردين، و30% بين 3 و4 أفراد، و19% بين 5و6 أفراد، و5% فوق 7 أفراد.
بدوره، بين مدير عام السورية للمخابز زياد هزاع لتلفزيون الخبر، أنه لا يوجد تخفيض في مخصصات الطحين الواردة إلى الأفران.
مشيراً إلى أنه تم تخصيص نسبة 5% من إنتاج المخبز ليتم بيعها إلى الأشخاص الذين لا يحملون بطاقة، حيث أن كل من لا يحمل بطاقة يستطيع الحصول على ربطة واحدة فقط”.