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توزيع السكر والرز مستمر بحماة عبر البطاقة الذكية خلال أيام العيد

بيَّنَ مدير فرع السورية للتجارة بحماة رياض زيود، أن الكميات الواردة للمحافظة من المواد المقننة تكفي حاجة المواطنين وتغطي مخصصاتهم لهذا الشهر.

وأوضح أن نسبة توزيع السكر للمواطنين بموجب البطاقة الإلكترونية وعن طريق المعتمدين بلغت 98 بالمئة حتى اليوم، فيما توريدات الرز من المؤسسة العامة تصل تباعاً ويتم تغليفها بغلافات الفرع الثلاثة بحماة ومصياف وتوزع للمواطنين.

ولفت زيود إلى أنه تم تحديد جدول مناوبات للصالات بحماة ومناطقها ومدنها وأريافها خلال عطلة العيد، وقد تم رفدها بتشكيلة سلعية متنوعة من كل المواد، والتي تباع بأسعار أقل من نظيرها بالأسواق بنسبة جيدة.

 


الوطن