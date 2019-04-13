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تنظيم نحو 800 ضبطاً تموينياً في دمشق خلال شهر آذار الماضي

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق 792 ضبطاً تموينياً خلال شهر آذار، تنوعت ما بين مواد منتهية الصلاحية ومواد مجهولة المصدر ومواد مغشوشة.


وفي تفاصيل التقرير، نظمت دوريات حماية المستهلك 175 ضبط لعدم الاعلان عن الأسعار، و268 ضبط عينة غذائية وغير غذائية وسعرية، و161 لعدم تداول  فواتير  نظامية ، و16 للاعلان بسعر زائد، و13 بيع بسعر زائد، و20 تقاضي زيادة بالسعر، إضافة لضبط واحد للإخلال بالعقد، وضبط واحد لعدم وجود سجل تجاري.

كما نظمت دوريات التموين 10 ضبوط لحيازة مواد  منتهية الصلاحية ، و43 ضبط لحيازة مواد  مجهولة المصدر، و3 ضبوط لحيازة مواد  فاسدة ، وضبطين للغش بالمادة، و7 ضبوط عدم ذكر مواصفات، و3 ضبوط نقص في بطاقة البيان، و4 ضبوط لفرم اللحوم بشكل مسبق، و6 ضبوط لجمع نوعين من اللحم، إضافة لـ 7 ضبوط ذبح خارج المسلخ، وضبطين لعرض اللحوم خارج البراد.

وفي ما يتعلق بالمواد المدعومة من قبل الدولة ، تم تنظيم 8 ضبوط اتجار بالخبز، وضبطين اتجار بالغاز، و5 ضبوط بيع الخبز بالجملة، و3 ضبوط سوء صناعة الخبز، و3 ضبوط حيازة الخبز التمويني، إضافة لضبط واحد لبيع الخبز بدون موافقة، وضبط واحد لاستخدام الغاز المنزلي في المحلات التجارية.

 



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