تنظيم أكثر من 350 ضبط تمويني لمواد مهربة في 7 محافظات سورية

تتابع عناصر حماية المستهلك تنفيذ مهامها في مراقبة الأسواق وضبطها وقمع المخالفات ومصادرة البضائع المهربة ومجهولة المصدر في مختلف المناطق والمحافظات .

وأكد مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحسب البيان الصحفي بأن عناصر حماية المستهلك المنتشرين في المحافظات ضبطت خلال الأيام القليلة الماضية كميات كبيرة من المواد المهربة ومجهولة المصدر حيث بلغ عدد الضبوط المنظمة بحق أصحاب المحال المخالفين لغاية يوم أمس /79/ ضبطا في دمشق و /54/ في ريف دمشق و /43/ في حلب و /65/ في حماه و/21/ في حمص و /42/ في اللاذقية و /48 / في طرطوس .

وبين المصدر أن البضائع التي تمت مصادرتها شملت مواداً غذائية ( زيوت – سمون – مرتديلا - عصير – دبس بندورة – مشروبات طاقة – بسكويت وغيرها ) ومواد غير غذائية وتجميلية وألبسة ، مؤكداً أن هذه الضبوط سيتم إحالتها إلى القضاء المختص واستكمال الإجراءات القانونية بخصوصها.

وتأتي هذه الإجراءات بعد الحملة التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمكافحة البضائع المهربة والمجهولة المصدر سيما الغذائية منها لما لها من أضرار جسيمة على الصحة والسلامة الغذائية وبعد أن أثبتت التحاليل لبعض العينات احتواء هذه المواد على أصبغة ومنكهات ودسم نباتية غير مسموح بها دولياً بالإضافة إلى أثارها السلبية على الاقتصاد الوطني