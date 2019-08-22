تناول الاسبرين يومياً يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء !

ذكرت دراسة طبية أن “تناول الأسبرين بشكل يومي يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء لدى الأشخاص المصابين بما يدعى متلازمة “لينش”، وهي “حالة وراثية تؤدي إلى زيادة خطر سرطان القولون”.



ويشرح أطباء فريق “ميددوز”، أن “تناول الأسبرين يوميًا لأكثر من عامين، يؤدي إلى تقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة “لينش”، حيث أن الأشخاص الذين يعانون من الحالة الموروثة لديهم خطر متزايد في تطوير عدد من أنواع السرطان المختلفة”.



وبينت تقديرات الدراسة أن “4 من أصل 5أشخاص يصابون بسرطان الأمعاء (القولون والمستقيم) خلال حياتهم”.



وشملت الدراسة “430 شخصاً يعانون من متلازمة “لينش”، اعطيت اسبرين بشكل يومي، مقابل مجموعة منفصلة لا تعاني من المتلازمة مكونة من 435 تناولوا دواءً وهمياً”.



وتوصلت الدراسة بعد ما يقارب ال5 سنوات، إلى أن ” مريضاً 18 من الذين تناولوا الأسبرين أصيبوا بسرطان الأمعاء، مقابل 30 من هؤلاء الذين تناولوا الدواء الوهمي، كما شوهد انخفاض في خطر الاصابة بسرطان الامعاء بعد 2 سنوات من تناول الأسبرين”.



وعلى الرغم من أن هذه الدراسه حول الأسبرين تبشر بأخبار جيدة للأشخاص الذين يعانون من متلازمة لينش، من المهم معرفة أن الأسبرين يمكن أن يكون له آثار جانبية، ومشروع الدراسه هذه مخصص فقط للأشخاص الذين يعانون من هذه المتلازمة.



وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت على استخدام الاسبرين للاشخاص الذين يعانون من متلازمة “لينش”، مرجعة السبب أن الاسبرين فوائده تفوق أي مخاطر محتملة



الجدير بالذكر أن الأطباء يحذرون المرضى من تناول الاسبرين كإجراء وقائي وبشكل يومي دون استشارة الطبيب المختص، القادر على تحديد الحالة.



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