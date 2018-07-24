تقديرات بإنتاج 702 طن من ثمار الجوز في حماة

قدرت مديرية الزراعة بحماة إنتاج المحافظة من ثمار الجوز للموسم الحالي بنحو 702 طن منها 517 طنا للمروي و 185 طنا للبعل.

وأوضح المهندس موفق النجار رئيس دائرة التخطيط والتعاون الدولي في المديرية أن إجمالي المساحات المزروعة بالجوز يبلغ 6081 دونماً منها 3347 دونما بعلا و 2734 دونما مرويا مبيناً أن زراعته تتركز في حوض العاصي وفي المناطق المرتفعة كمصياف ووادي العيون والسنديانة والقصية والمرحة وغيرها وهي تشكل مصدراً مهماً للدخل لكثير من الأسر فضلاً عن أهميتها الغذائية والدوائية.



ووصلت تقديرات إنتاج ثمار الجوز في حماة العام الماضي إلى 819 طناً من إجمالي المساحة المزروعة والبالغة 6130 دونماً.