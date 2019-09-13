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تفجير انتحاري بسيارة مفخخة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي

أصيب عدد من المدنيين بجروح نتيجة تفجير انتحاري بسيارة مفخخة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.
وأفادت مصادر محلية من مدينة عفرين بانفجار سيارة مفخخة صباح اليوم في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين تصادف  وجودهم في المكان بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية كبيرة في المنازل والممتلكات في محيط الانفجار.

ولفتت المصادر إلى أن مدينة عفرين التي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي تسودها مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين تلك المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ و السيطرة على المدينة والتحكم بمصير المدنيين فيها.

وأشارت المصادر إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت تزايدا في عمليات القتل وخطف المدنيين طلبا للفدية واقامة الحواجز المسلحة من قبل المجموعات الإرهابية لابتزاز الأهالي والسطو على ممتلكاتهم والتضييق عليهم لدفعهم إلى مغادرة المدينة تنفيذا لأجندة مشغلها التركي الساعي لإحداث تغيير ديمغرافي في المنطقة وتقطيع أوصالها بما يتناسب ومخططاته العدوانية على سورية وشعبها.

 


سانا