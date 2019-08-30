تغيير مسار الطرقات عند دوار الشامي بسبب التعبيد

استكمالاً لإعادة تأهيل وصيانة طريق قاسيون سيتم إغلاق محيط دوار الشامي وتغيير مسار طريق الربوة تعلن محافظة دمشق أنه سيتم قطع المحاور المؤدية إلى دوار الشامي صباح يوم الجمعة 30/8/2019من الساعة السادسة صباحاً حتى السابعة مساءً للقيام بأعمال القشط والتزفيت لمحيط دوار الشامي.

حيث سيتم قطع المحاور التالية :_الطريق القادم من ساحة الأمويين الى دوار الشامي حتى السابعة مساءً. _الطريق القادم من المالكي باتجاه دوار الشامي فقط ويبقى الصاعد إلى قاسيون بدون قطع._ الطريق القادم من المواساة إلى دوار الشامي ويبقى سالك باتحاه ساحةالأمويين. _الطريق الصاعد من خورشيد(ناظم باشا) باتجاه قاسيون سالك عدا الفتحة المؤدية باتجاه الشامي .

ونوهت محافظة دمشق إلى أن العمل سينتهي مساء يوم الجمعة 30/8/2019 .

كما سيتم فتح الطريق النازل من قاسيون مع دوار الشامي في الساعة السابعة من مساء الجمعة.

وسيتم قطع الطريق الصاعد دوار الشامي إلى قاسيون، في السابعة السابعة من مساء غد الجمعة ولمدة ١٥يوم .

وعن البدائل لهذه الطرقات سيتم إعادة فتح الطريق النازل من قاسيون وإعادة فتح دوار الشامي فور الإنتهاء من تزفيته بالإضافة إلى أنه سيتم تغيير اتجاه طريق الربوة ليصبح باتجاه واحد فقط من ساحة الأمويين باتجاه الربوة و دمر.