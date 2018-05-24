وافقت وزارة التربية على تعيين 133 معلم صف ملتزما من خريجي كليات التربية في المحافظات لدورة الفصل الثاني من العام الدراسي 2016-2017.

ودعت الوزارة الخريجين الذين تم فرزهم إلى التقدم بأوراقهم الثبوتية لمديريات التربية خلال مدة ستين يوما بدءا من تاريخ 23 أيار 2018 وفق التعليمات الناظمة لإجراءات التعيين.

وأشارت الوزارة إلى إنه يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل بالدخول إلى موقعها الالكتروني.



وكانت الوزارة وافقت في أيار العام الماضي على تعيين 296 معلم صف من خريجي كليات التربية في المحافظات الدورة الفصلية الثانية للعام الدراسي 2015-2016.