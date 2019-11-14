تعميم يلزم الأبنية الجديدة بنظام عزل حراري وسخان شمسي

نشرت رئاسة مجلس الوزراء في سورية عبر موقعها الرسمي، تعميماً بخصوص تطبيق الكود السوري للعزل الحراري على الأبنية الجديدة واستخدام الطاقة الشمسية لتسخين المياه في الأبنية الجديدة السكنية والخدمية الخاصة والتعاونية.



وأورد التعميم إجراءات تطبيق كود العزل الحراري واستخدام الطاقة الشمسية لتسخين المياه في الأبنية الجديدة، كما اعتمد شكل “الوثيقة الطاقية” والتي تُمنح للمالك وتعتبر شرطاً لحصوله على إجازة السكن الثانية.



كما لفت علي إلى أن العزل الحراري يخفف من 30 إلى 40% من استهلاك الطاقة في الأبنية السكنية، خاصةَ في مرحلة إعادة الإعمار.



ويعد كود العزل الحراري آلية تطبّق وفق 3 شروط وهي عزل جدران المنزل الخارجية، والتأكد من عدم وجود جسور حرارية، ومعالجة مشكلة الرطوبة، وفق ما قاله مؤخراً معاون مدير مركز بحوث الطاقة سنجار طعمة لموقع “الاقتصادي”.



وفي وقت سابق، أعلن مصرف التسليف الشعبي استئناف منح قرض السخان الشمسي بسقف لا يتجاوز 400 ألف ليرة سورية ، ولمدة 3 سنوات فقط، بعد حصوله على الموافقات الخاصة من مصرف سورية المركزي.