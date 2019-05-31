تعميم بمنع تصوير عمليات توزيع المساعدات

شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه القادري على كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية منع تصوير عمليات توزيع المساعدات وعدم إظهار وجوه أو ذكر أسماء أي من المستفيدين إعلامياً أو على مواقع التواصل الاجتماعي أو اتخاذ أي إجراء أو تصرف ينتهك الخصوصية للمستفيدين أو كرامتهم.



ويأتي تعميم الوزيرة الموجه الى مديري الشؤون في المحافظات على خلفية قيام الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية بعرض صور لأنشطتها وأعمالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحيث يظهر المستفيدين ضمن تلك الصور ،مايحمل صيغة إعلانية استعطافية لتلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية على حساب المستفيدين وخاصة عند توزيع السلل الإغاثية ،مما يخرج تلك الأنشطة والأعمال من نطاقها الإنساني الاجتماعي الخيري ومعاييره وأولها مراعاة خصوصية وكرامة المستفيدين.



وأكد التعميم ان أي صورة ستظهر وجه المستفيدين أو تشير إلى هويتهم بشكل لايراعي كرامتهم أو شعورهم سيتم التعامل معها كخرق لأبسط مبادئ العمل الأهلي وبالتالي ستتحمل الجمعية أو المؤسسة كامل المسؤولية القانونية وسيتم اتخاذ العقوبات اللازمة بحق المخالفة منها نتيجة عدم التزامهم بمعايير وأدبيات العمل الخيري والانساني.