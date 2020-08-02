تعليمات و شروط القبول في مدارس المتفوقين

أصدرت وزارة التربية اليوم شروط القبول وتعليماته في مدارس المتفوقين للعام الدراسي 2020-2021 والتي تشمل صفوف السابع والثامن والتاسع من مرحلة التعليم الأساسي والشرعي إضافة إلى مرحلة التعليم الثانوي.



وحددت الوزارة موعد إجراء الاختبار الكتابي المؤتمت للقبول في مدارس المتفوقين للصفين السابع الأساسي والأول الثانوي يوم الثلاثاء الـ 25 من آب القادم الساعة التاسعة صباحاً ولمدة ساعتين للصف السابع الأساسي والساعة الثانية عشرة ظهراً ولمدة ساعتين للصف الأول الثانوي إضافة إلى تحديد بدء الدوام في مدارس المتفوقين مع بداية الدوام الرسمي لمدارس (التعليم الأساسي والثانوية العامة).



وتضمنت الشروط قبول الطلبة الحاصلين على 3100 درجة في شهادة التعليم الأساسي الراغبين بالتسجيل بمدارس المتفوقين دون خضوعهم لاختبار القبول (الكتابي) إضافة إلى العدد المسموح به في هذه المدارس في حين يقبل الطلبة الحاصلون على 3100 درجة في شهادة التعليم الشرعي في المواد الأساسية والعقيدة الإسلامية لأنها موازية لمادة التربية الدينية في التعليم الأساسي والراغبون في التسجيل في مدارس المتفوقين دون خضوعهم لاختبار القبول (الكتابي) إضافة إلى العدد المسموح به في هذه المدارس.



أما شروط القبول للصف السابع فقد تضمنت احتساب درجات التلميذ في الصف الخامس بنسبة 50 بالمئة واحتساب نسبة 50 بالمئة للفصل الدراسي الأول للصف السادس على ألا يقل مجموع النسبتين عن 90 بالمئة وعدم الرسوب في أحد صفوف مرحلة التعليم الأساسي حيث يجرى اختبار كتابي مؤتمت للمتقدمين يوم الثلاثاء الـ 25 من آب القادم الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرة ظهراً ولمدة ساعتين ودرجته 100 والحصول على 60 درجة فما فوق من أصل الدرجة العظمى.



وأوضحت الوزارة في بيانها أن (درجة المشروع والسلوك والنشاط المدرسي والطلائعي) لا تدخل عند حساب درجات جلاء الصف الخامس والسادس ويقبل الطلاب حسب العدد المخصص وفقاً لتسلسل الدرجة النهائية التي حصلوا عليها ضمن المعايير المذكورة كما يقبل جميع الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية نفسها عند اكتمال العدد المسموح به من الطلاب الناجحين في اختبار القبول.





أما شروط القبول للصف الأول الثانوي فقد تضمنت وفق بيان الوزارة أن يكون الطالب حاصلاً على 2800 درجة فما فوق في امتحان شهادة التعليم الأساسي لدورة 2020 وأن يكون حاصلاً على 2800 درجة فما فوق في امتحان شهادة التعليم الشرعي لعام 2020 من أصل 3100 درجة في المواد الأساسية والعقيدة الإسلامية لأنها موازية لمادة التربية الدينية في التعليم الأساسي وعدم الرسوب في أحد صفوف مرحلة التعليم الأساسي.



ويتقدم لامتحان القبول الطلبة من المدارس العامة (الرسمية والخاصة) ومدارس المتفوقين ويخضعون للشروط نفسها ويجرى للمتقدمين اختبار كتابي مؤتمت يوم الثلاثاء الـ 25 من آب القادم الساعة الثانية عشرة ظهراً ولمدة ساعتين وتوضع للمتقدمين درجات لهذا الاختبار قدرها 1000 درجة على أن يحصل الطالب على 600 درجة فما فوق من أصل الألف درجة وهي الدرجة العظمى في اختبار القبول المركزي الذي تجريه الوزارة.



وأوضحت الوزارة في بيانها أنه يتم حساب الدرجة النهائية للطلاب المتقدمين وفق درجة الطالب في الصف التاسع زائد درجة الطالب في الاختبار الكتابي (ودرجة الطالب في الصف التاسع الشرعي للمواد المذكورة زائد درجة الطالب في الاختبار الكتابي) ويقبل الطلاب حسب العدد المخصص وفقاً لتسلسل الدرجة النهائية كما يقبل جميع الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية نفسها عند اكتمال العدد المسموح به من الطلاب الناجحين في اختبار القبول مع إمكانية افتتاح شعب إضافية للصف الأول الثانوي والصف السابع من التعليم الأساسي في مدارس المتفوقين عند توافر الإمكانات المادية والكادر التدريسي على أن يراعى قبول الطلاب وفق تسلسل درجاتهم النهائية في امتحان القبول وألا يتجاوز عدد الطلاب في الشعبة الواحدة 30 طالباً.



يقبل في الصفوف الثامن والتاسع الأساسي والثاني والثالث الثانوي بحسب البيان الطلاب الذين نجحوا إلى هذه الصفوف في مدارس المتفوقين نتيجة العام الدراسي 2020-2021 من خلال تقديم طلبات النقل للطلاب المتفوقين في مديريات التربية حسب محافظاتهم لتدرس في مدارس المتفوقين من قبل اللجنة المختصة في ضوء التعليمات الوزارية الناظمة لشروط الانتقال وإجراء مفاضلة بين الطلبة المتقدمين من قبل اللجنة المختصة وفق الشروط والأسس الناظمة للقبول والنقل من المدارس العامة إلى مدارس المتفوقين لطلبة الصفوف (الثامن والتاسع والثاني والثالث الثانوي) ويحدد فيه عدد الطلاب المقبولين حسب الشواغر.



كما حددت التعليمات بدء الدراسة في مدارس المتفوقين مع بداية الدوام الرسمي لمدارس (التعليم الأساسي والثانوية العامة) مؤكدة أن التسجيل لاختبار القبول في مدارس المتفوقين يبدأ فور صدور نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي وتعلن نتائج اختبار القبول وأسماء المقبولين في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الاختبار وتنشر النتائج على موقع الوزارة ويلتحق الطلاب المقبولون بعد إعلان النتائج في الموعد المحدد ويلغى قبول الطالب الذي تخلف عن الحضور لمدة أسبوع من تاريخ إعلان النتائج ويتابع القبول وفق تسلسل الدرجات ولمدة أسبوع واحد فقط كما تقبل طلبات الاعتراض على النتائج خلال يومين من تاريخ إعلانها مع التنويه بأن طلبات المتقدمين من أبناء محافظتي (الرقة وإدلب) تقبل في المحافظة التي يوجدون بها والذين حققوا الشروط المطلوبة.



