تعرّف على أغرب قوانين السير في العالم

بعض قوانين السير مثل لافتات الشوارع الأساسية لا تختلف في التطبيق والتنفيذ في أنحاء العالم، يتم توحيدها حتى لا يعذر الناس لجهلهم بهذه القوانين المرورية الأساسية أينما ذهبوا في أنحاء العالم.



ولكن لكل دولة حرية صياغة وتنفيذ قوانين خاصة بها، وفقاً لظروفها الوطنية، وربما تعد القوانين التالي ذكرها أغرب القوانين في أنحاء العالم:



آسيا

في روسيا، لا يسمح لك بقيادة سيارة متسخة وإلا سيتم تغريمك بحوالي 34 دولارًا.



أكل أو شرب أي شيء داخل السيارة غير مسموح قانونيًا في قبرص.



لا يوجد قانون محدد يحظر على النساء في المملكة العربية السعودية الحصول على رخص للقيادة محلياً، إلا أنها لم تصدر لأية مواطنة في السابق.



هل تحاول رشوة ضباط المرور في كوريا الجنوبية؟ يقوم الضباط بتسجيل ذلك كما يحدده القانون.



السائقين في اليابان يحذرون رش المشاة بالمياه أو الطين، إن وقعوا في هذا الخطأ يتم تغريمهم.

هناك قانون في الفلبين يمنع السيارات من القيادة يومًا واحدًا في الأسبوع بناءً على الرقم الأخير على لوحات الترخيص، على سبيل المثال، يتم منع اللوحات التي تنتهي بالرقم 1 و 2 يوم الاثنين، و3 و4 يوم الثلاثاء وهكذا.



أفريقيا

لا يسمح لأحد بدهن سياراته بلون “الأخضر الجيشي” في نيجيريا لأنه غير قانوني.



في زمبابوي، يطلب من ضحايا الجرائم في بعض الأحيان قيادة المتهم إلى المحكمة، ويرجع هذا للأزمات الاقتصادية ونقص الوقود.

يملك الحيوانات والرعاة حق قطع الطريق في جنوب أفريقيا.



في مدغشقر، يمنع المرور من جانب ضابط شرطة على الطريق إن كان ظهره مدارًا باتجاهك.



أمريكا الشمالية



قطع الخطوط المتواصلة في أونتاريو ليس مخالفاً للقانون على عكس المعتقد السائد.



في جزيرة الأمير إدوارد في كندا أيضاً، يطلب من السائق التزمير مرة أو اثنتين لسائق آخر يمر بجانبه.



وفقاً للقانون في ولاية ميسوري في الولايات المتحدة الأمريكية يحظر على أي شخص التزمير للرد على زمور آخر.



هناك قانون خاص في ولاية ألاباما يمنعك من قيادة السيارة وأنت حافي القدمين أو معصوب العينين.



أمريكا الجنوبية



إجراء اختبار لمقياس الكحول في الدم عبر الفم يعد أولوية عند وقوع أي حادث في البرازيل حتى إن توفي السائق على الفور في الحادث ولذلك لتحديد من كان على خطأ.



أوروبا



في إسبانيا يلزم السائقون الذين يستخدمون نظارات طبية أن يكون لديهم زوج ثانٍ احتياطي خلال قيادتهم.

يشترط القانون على جميع السيارات في لوكسمبورغ أن تكون مساحات الزجاج الأمامي تعمل لكن ليس ضرورياً أن تكون مساحات مخصصة لزجاج السيارات.



يشترط القانون على السائقين في فرنسا أن يحملوا معهم جهاز اختبار مقياس الكحول في الدم في جميع الأوقات.



سويسرا تتقيد بقانون صارم يمنع غسل السيارات يوم الأحد.



سائقو السيارات في اليونان ممنوعون من التدخين على الإطلاق.

أوقيانوسيا

يمنع على أي شخص ترك مفاتيح سيارته داخل السيارة بدون مراقبة.

يمنع ربط الكلاب والماعز بالسيارة أو تسخيرهم لشدها في ملبورن.

حتى عام 1980، كانت سيارات الأجرة في ملبورن مجبورة على حمل حزم من القش في صندوق السيارة.

يجب على السائقين في ولاية كوينزلاند التوقف جانباً وإطفاء محركات سياراتهم خلال مرور الخيول المضطربة.

في نيو ساوث ويلز، لا يسمح للسائقين الذين يحملون مواد خطرة أو مشتعلة بالقيادة على خطوط السكك الحديدية.