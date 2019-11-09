تعرفي على فوائد إضافة الخل الأبيض إلى الغسيل!

أفاد الخبراء بأن إضافة الخل الأبيض للغسالة، لها فوائد كثيرة تجهلينها، لذلك تحدثوا عن 7 من هذه الفوائد.

أبرز فوائد إضافة الخل الأبيض للغسالة هي ما يلي:



ـ تعزيز عمل مسحوق الغسيل:



احصلي على ملابس نظيفة من خلال استعمال كميات أقل من المواد الكيميائية، وكل ما عليكِ فعله هو إضافة نصف كوب من الخل الأبيض مباشرة داخل الغسالة.



ـ استبدال مطري الأقمشة:



بكل بساطة، اسكبي القليل من الخل الأبيض في الموضع الذي تضعين فيه عادة مطرّي الأقمشة، وستحصلين على نتيجة مشابهة لأثره، من دون العطر القوي والمواد الكيميائية التي قد تسبّب التحسس للبشرة.



ـ منع الترسبات من الالتصاق بالملابس:



إضافة القليل من الخل الأبيض يمنع الترسّبات ما بعد الغسيل من الالتصاق بالملابس النظيفة، وهذه الميزة مثالية للذين يعانون من الحساسية.



ـ إزالة البقع الصفراء تحت الإبطين:



تخلصي من البقع الصفراء الناجمة عن التفاعل ما بين مزيل العرق والتعرّق من خلال رش القليل من الخل الأبيض عليها قبل وضعها في الغسالة، وإن كانت البقعة كبيرة وعنيدة، بإمكانكِ نقع القميص بأكمله بمزيج من الماء والخل الأبيض لنصف ساعة قبل غسلها.



ـ التخلص من بقع الوحل والعشب:



دعي طفلكِ يلعب خارجاً من دون القلق من اتّساخ ملابسه، إذ بإمكانكِ التخلّص من بقع العشب والوحل بسهولة، من خلال نقع الملابس المتّسخة داخل دلو من الماء الساخن مع نصف كوب من الخلّ.



ـ الإبقاء على الألوان مشرقة:



عند تنظيف الغسيل الملون، أضيفي نصف كوب من الخل للإبقاء على الألوان مشرقة بعيداً من البهتان.



تنظيف الغسالة:



قد لا تعلمين ذلك، ولكن غسالتكِ بحاجة أيضاً إلى التنظيف من وقت إلى آخر، ولفعل ذلك، استبدلي مسحوق الغسيل بالخلّ الأبيض وشغّلي غسالتكِ وهي فارغة لدورة غسل بالمياه الساخنة.