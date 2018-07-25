تعرفوا على الشروط الواجب توافرها في الراغبين بالترشح لعضوية مجالس الإدارة المحلية

ذكرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة اليوم بالشروط الواجب توافرها في الراغبين بالترشح لعضوية مجالس الإدارة المحلية حسب التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات العامة.

وبينت الوزارة أن المرشح يجب أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل من تاريخ تقديم طلب الترشيح يستثنى من هذا الشرط من منح الجنسية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم (49) بتاريخ7-4-2011 وأن يكون متما الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون محروما من ممارسة حق الانتخاب.

وأكدت الوزارة أنه يجب أن يكون المرشح غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مكتسب الدرجة القطعية ما لم يرد إليه اعتباره وفقا للقانون وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل وأن يكون ناخبا في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها أو ناقلا موطنه الانتخابي إليها.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يحق للمرشح ان يقدم ترشيحه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة تحت طائلة اعتبار الترشيح وما يترتب عليه من آثار لاغيا في كل الدوائر وإذا لم يتقدم المرشح بما يثبت أنه عامل أو فلاح وكان طلبه مستوفياً باقي الشروط الأخرى يقبل طلب ترشيحه عن قطاع باقي فئات الشعب القطاع /ب/.

وبينت الوزارة أيضا أنه يجوز تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية من قبل الأحزاب السياسية المرخصة بطريقة جماعية أو فردية ولا يجوز للمرشح أن يكون عضوا في أي من اللجان الانتخابية.

وبشأن شروط ترشح العمال أشارت الوزارة إلى انه يتم إثبات صفة العامل من خلال وثيقة رسمية صادرة عن إحدى الجهات العامة أو القطاع الخاص أو المشترك تثبت أن المرشح يعمل لديها لقاء أجر وأنه مشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) للعام 2004 وتعديلاته أو قانون العمل رقم 17 للعام 2010 وتعديلاته أو نظام الاستخدام الخاص بالجهة التي يعمل لديها أو وثيقة صادرة عن أي تنظيم نقابي عمالي تثبت اشتراك العامل لديها أو وثيقة صادرة عن مديرية السجل التجاري تثبت عدم اشتراكه لديها ووثيقة صادرة عن مديرية السجل الصناعي تثبت عدم اشتراكه لديها.

وبالنسبة لترشح الفلاحين أوضحت الوزارة أنه يتم إثبات صفة الفلاح من خلال وثيقة رسمية تمنح من الاتحاد العام للفلاحين أو من قبل الجمعية الفلاحية المنتسب إليها أو وثيقة صادرة عن مديرية السجل التجاري تثبت عدم اشتراكه لديها أو وثيقة صادرة عن مديرية السجل الصناعي تثبت عدم اشتراكه لديها ويستثنى ما ورد سابقا إذا كان الفلاح يملك سجلاً تجارياً أو صناعياً مخصصاً للإنتاج الزراعي فقط.

ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس الإدارة المحلية في16-9- 2018.