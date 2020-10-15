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تعرفوا على أغلى عشرة تشكيلات في الدوريات الأوروبية.. ؟!

تعرفوا على أغلى عشرة تشكيلات في الدوريات الأوروبية.. ؟!

نشر مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للأبحاث الرياضية "CIES"، ترتيبا للأندية المنافسة في الدوريات الخمسة الكبرى ذات أعلى إنفاق لتكوين تشكيلتها الحالية من اللاعبين.


وأنفق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي 1.036 مليار يورو على تشكليته الحالية، ليتصدر القائمة بدون منازع، وجاء بعده نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي كلفته تشكيلته الحالية حوالي 888 مليون يورو، فيما احتل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي المركز الثالث، بعد صرفه 844 مليون يورو للتعاقد مع لاعبيه الحاليين.


وفيما يلي قائمة بعشرة أندية ذات أعلى إنفاق لتكوين تشكيلتها الحالية من اللاعبين:


1 - مانشستر سيتي الإنجليزي - 1.036 مليار يورو


2 - باريس سان جيرمان الفرنسي - 888 مليون يورو


3- مانشستر يونايتد الإنجليزي - 844 مليون يورو


4 - برشلونة الإسباني - 826 مليون يورو


5- تشيلسي الإنجليزي- 763 مليون يورو


6- ريال مدريد الإسباني - 708 مليون يورو


7- ليفربول الإنجليزي - 666 مليون يورو


8- يوفنتوس الإيطالي - 594 مليون يورو


9 - أرسنال الإنجليزي - 590 مليون يورو


10- إيفرتون الإنجليزي - 504 مليون يورو.