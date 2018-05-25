تعرفوا الى أسباب القشرة وكيف تتخلصون منها

ماهي مسببات القشرة وطرق علاجها؟



الأسباب



– نمو فطر يدعى Malassezia على فروة رأسك، يتسبب في تقشر الجلد. هناك نوعان من قشرة الرأس، واحد هو جفاف فروة الرأس، والآخر إذا كان لديك زيت زائد على فروة رأسك.

– جفاف جلد فروة الرأس بشكلٍ كبير، وخاصة في فصل الشتاء، فالشعر يتعرض للهواء البارد في الخارج، والدافئ في المنزل، وهذا الأمر يؤدي لجفاف فروة الرأس.

-تمشيط شعرك بشكل خطأ أو غير منتظم.

– لا تغسل شعرك بما فيه الكفاية أو بشكل غير منتظم.

– الأكل أو سوء التغذية.

– الإجهاد وبعض الأمراض مثل الأكزيما والتهاب الجلد.

الحلول

اغسل رأسك: غسل شعرك بالشامبو المناسب يمكن أن يساعد في التخلص من القشرة.

عصير الليمون: الليمون طريقة طبيعية جيدة للتخلص من القشرة. استخدم ملعقة صغيرة من عصير الليمون وقليل من زيت جوز الهند (5 ملاعق صغيرة)، اخلط الليمون مع الزيت وضعه على فروة رأسك – اتركه لمدة نصف ساعة، اغسله باستخدام شامبو خفيف، جربها في الصباح أو أثناء الاستحمام.

زيت شجرة الشاي: جربه في الصباح أو أثناء وجودك في الحمام، جربه مرة واحدة يوميًا لمدة أسبوع تقريبًا. أنت فقط بحاجة إلى بضع قطرات، خذ كمية قليلة من الشامبو وأضف إليه زيت شجرة الشاي، امزجها وافركها على فروة الرأس، ثم اغسلها بعد خمس دقائق.

الأسبرين: يمكن لحبتين من الأسبرين عمل فرق، اسحقهما في وعاء وأضف القليل من الشامبو مرة واحدة اتركه لمدة دقيقتين على رأسك ثم اغسله.

كربونات الصودا: خذ ملعقة صغيرة من كربونات الصودا وضعها على الشعر المبلول وافركه مع تقليب الشعر واتركها لمدة دقيقة ثم قم بغسل شعرك.



خل التفاح: قم بعمل مزيج بكميات متساوية من خل التفاح والماء معا، اغسل شعرك، ثم ضع الخليط وافركه، اتركه لمدة 15 دقيقة قبل غسله.

زيت جوز الهند: اغسل شعرك ثم اتركه يجف، لا تستخدم بلسما، بدلا من ذلك ضع زيت جوز الهند مباشرة على شعرك، اتركه لبضع دقائق ثم اغسله.

الملح: افرك الملح البحري على التكتل ومرره خلال الشعر قم بهذا لمدة 10 دقائق ثم اغسله بالشامبو.

الثوم: قم بسحق فصوص الثوم واخلطها مع العسل حتى يصبح لديك عجينة ناعمة، ثم دلك فروة رأسك بها واتركها لمدة 15 دقيقة، اغسل شعرك بالشامبو.

زيت الزيتون: يمكن استخدام زيت الزيتون على فروة الرأس لأنه يرطب المنطقة التي قد يتساقط فيها الشعر. حاول تركه طوال الليل.

ويلعب النظام الغذائي دورا مهما في علاج الشعر وهناك بعض الأطعمة تفيد في ذلك:



– سمك السلمون.

– زبدة اللوز والفول السوداني.

– بذور عباد الشمس.