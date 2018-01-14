تعرف على الحاسب المحمول الأكثر أمانا في العالم
طرحت شركة "ديل" حاسبا محمولا جديدا، تم تصنيفه بأنه "اللابتوب الأكثر أمانا في العالم".
وجاء إعلان "ديل" عن حاسبها الهجين، خلال مشاركتها في معرض "CES" 2018 في مدينة "لاس فيغاس" الأمريكية.
وأشارت "ديل" إلى أن حاسبها " Latitude 7390"، من أنواع الحواسيب القابلة للدوران بزاوية 360 درجة، ويزن أقل من 1 كيلوغرام، ومزود بشاشة لمسية بحجم 13.3 بوصة، بدقة تصل إلى 1920×1280 بيكسل، المحمية بطبقة مقاومة للخد والكسر من نوع "غوريلا غلاس 4".
كما أوضحت أن الجهاز مزود بمعالج من نوع "إنتل كوري آي 7"، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 16 غيغابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت، وبطارية يمكنها الصمود مع الاستخدام الأقصى لنحو 12 ساعة.
ومن المتوقع أن يتم طرح الحاسب الجديد بسعر يبدأ من ألف و149 دولارا أمريكيا.
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