تعرف على الحاسب المحمول الأكثر أمانا في العالم

طرحت شركة "ديل" حاسبا محمولا جديدا، تم تصنيفه بأنه "اللابتوب الأكثر أمانا في العالم".

وجاء إعلان "ديل" عن حاسبها الهجين، خلال مشاركتها في معرض "CES" 2018 في مدينة "لاس فيغاس" الأمريكية.

وجاء إعلان "ديل" عن حاسبها الهجين، خلال مشاركتها في معرض "CES" 2018 في مدينة "لاس فيغاس" الأمريكية.