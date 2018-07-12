تطور هام.. “قسد” تبدأ بتسليم مواقعها في الحكسة للجيش السوري

سلمت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” السلطات السورية بعض مواقعها في مدينة الحسكة شمال شرقي البلاد، حسب مصادر إعلامية سورية.

وأفاد المصدر بأن الوحدات الكردية سلمت الحكومة حي النشوة في المدينة، وهو ما أكدته أيضا مصادر للناشطين السوريين، مضيفة أن السلطات بدأت بنصب حواجز على أطراف الحي، تتبع لفرع الأمن العسكري.

وحسب المصادر الإعلامية، فإن هذه الخطوة تأتي في سياق تنفيذ بنود الاتفاق الأخير بين “قسد” والدولة السورية في المدينة، الذي يقضي بإزالة أعلام وشعارات الأحزاب الكردية من شوارع المدينة بغية التعاون العسكري بين الطرفين، وهو الاتفاق الذي نفت القيادة الكردية وجوده أصلا.

كما نفى الأكراد في وقت سابق عن لقاءات بين ممثلين عن الحكومة وقيادات من “قسد”، تهدف إلى إنجاز اتفاق حول عودة المناطق التي تسيطر عليها الأخيرة إلى سيطرة الدولة السورية، إضافة إلى توصل الطرفين إلى اتفاق ينص على تسلم الحكومة السورية إدارة المنشآت النفطية، وتولي عمليات تصدير النفط.

ومنذ اندلاع الأزمة في سوريا تحتفظ الحكومة بسيطرتها على أجزاء من الحسكة، بينما تخضع معظم مناطق المدينة لحكم الإدارة المحلية الكردية وأجهزتها الأمنية.

الوطن