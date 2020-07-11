تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي عند دخول الأراضي السورية

أصدر رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، قراراً، ألزم بموجبه المواطنين السوريين ومن في حكمهم، بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها المصرف المركزي حصراً، إلى الليرات السورية، وفقاَ لنشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، وذلك عند دخولهم اراضي الجمهورية العربية السورية.



وأعفى القرار من التصريف، المواطنون السوريون ومن في حكمهم الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر، وأيضا سائقو الشاحنات والسيارات العامة.



ويبدأ تطبيق القرار الصادر أمس، من الشهر القادم، وقد جاء بناءاً على اقتراح وزارة المالية، وما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء، الأحد الماضي.





