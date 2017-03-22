تسوية أوضاع 545 شخصا بحي الوعر في حمص

قامت الجهات المعنية في محافظة حمص بتسوية أوضاع أكثر من 500 شخص من حي الوعر في إطار تنفيذ اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه لإخلاء الحي من السلاح والمسلحين تمهيدا لعودة جميع مؤسسات الدولة إليه.



وأفاد مصدر بلجنة التسوية بأنه “تمت تسوية أوضاع 545 شخصا من حي الوعر حتى الآن وذلك وفق مرسوم العفو واتفاق حي الوعر منذ البدء بتنفيذ المرحلة الثالثة منه مطلع الأسبوع الجاري”.



وأشار المصدر إلى أن لجنة التسوية “مستمرة بعملها يوميا وعلى مدار الساعة في مبنى فرع الأمن الجنائي بحي الوعر” داعيا كل من غرر به إلى التقدم إلى اللجنة لتسوية وضعه والعودة إلى حياته الطبيعية.



وفي بداية الأسبوع الحالي خرج أكثر من 1400 من المسلحين وعائلاتهم الرافضين لاتفاق المصالحة الذي يقضي بتسوية أوضاع المسلحين في الحي وخروج الرافضين للتسوية مع عائلاتهم تمهيداً لعودة جميع مؤسسات الدولة إليه وذلك بالتنسيق بين اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص ومركز المصالحة الروسي في حميميم.



ويعد حي الوعر آخر أحياء مدينة حمص الذي تنتشر فيه مجموعات مسلحة تحاصر المواطنين وسبق أن تم إخراج المجموعات المسلحة من مدينة حمص القديمة في آذار عام 2014.

سانا