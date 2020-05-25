أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين السوريين القادمين الى البلاد منهم 15 من الكويت و 3من السودان و 1 من روسيا و 1 من الامارات مايرفع حصيلة الإصابات المسجلة في سورية إلى 106 إصابات.



يذكر الوزارة أعلنت أمس عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين السوريين القادمين الى البلاد منهم 6 من الامارات و 2 من السودان و 4 من روسيا و 4 من الكويت مايرفع حصيلة الإصابات المسجلة في سورية إلى 86 إصابة.



وشفاء أربع حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا مايرفع عدد حالات الشفاء الى 41.