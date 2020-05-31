تزفيت وصيانة عدد من الطرقات في دمشق

أوضح مدير مديرية الصيانة بمحافظة دمشق المهندس محمد حمامية أن ورشات الصيانة في المحافظة باشرت بأعمال تزفيت طريق نهر عيشة من أوتوستراد درعا مروراً بكازية القدم وحتى ساحة الأشمر، إضافة إلى تزفيت طريق مدخل داريا على المتحلق الجنوبي ومقاطع من الطريق الواصل بين دوار الكارلتون حتى مشفى الأسد الجامعي.



بالتزامن مع استمرار الورشات بعمليات قشط الإسفلت في شارع البدوي بساروجة والشارع الرئيسي في حي الورود حتى أول نزلة الصفصاف، إضافة إلى قشط الإسفلت في عدد من الشوارع في حي العرين بدمر البلد وذلك تمهيداً لتزفيتهم لاحقاً.



وتعمل ورشات الصيانة على تأهيل منصف طريق نهر عيشة وشارع الثورة وباب الصغير ومقابل كراج البولمان، كما يتم تبليط الأرصفة وتركيب الأطاريف على جوانب الطرقات.