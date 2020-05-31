تزفيت وصيانة عدد من الطرقات في دمشق
أوضح مدير مديرية الصيانة بمحافظة دمشق المهندس محمد حمامية أن ورشات الصيانة في المحافظة باشرت بأعمال تزفيت طريق نهر عيشة من أوتوستراد درعا مروراً بكازية القدم وحتى ساحة الأشمر، إضافة إلى تزفيت طريق مدخل داريا على المتحلق الجنوبي ومقاطع من الطريق الواصل بين دوار الكارلتون حتى مشفى الأسد الجامعي.
بالتزامن مع استمرار الورشات بعمليات قشط الإسفلت في شارع البدوي بساروجة والشارع الرئيسي في حي الورود حتى أول نزلة الصفصاف، إضافة إلى قشط الإسفلت في عدد من الشوارع في حي العرين بدمر البلد وذلك تمهيداً لتزفيتهم لاحقاً.
وتعمل ورشات الصيانة على تأهيل منصف طريق نهر عيشة وشارع الثورة وباب الصغير ومقابل كراج البولمان، كما يتم تبليط الأرصفة وتركيب الأطاريف على جوانب الطرقات.