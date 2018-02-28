تركيا تواصل خرقها لقرار مجلس الأمن 2401

واصل النظام التركي عدوانه على منطقة عفرين بريف حلب الشمالي بمختلف صنوف الأسلحة ما تسبب بإصابة مدني بجروح في انتهاك سافر لقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بوقف الاعمال القتالية في سورية لمدة 30 يوما.





وذكرت مصادر أهلية أن قوات النظام التركي ومرتزقته قصفت بالمدفعية والصواريخ قرية بعدنلي في ناحية المعبطلي ما تسبب بإصابة مدني 35 عاما بجروح بليغة ووقوع دمار في منازل الأهالي وممتلكاتهم.





وردا على العدوان التركي بينت المصادر أن مجموعات القوات الشعبية بالتعاون مع اللجان الاهلية المدافعة عن عفرين دمرت آلية عسكرية لقوات النظام التركي ومرتزقته كانت تتحرك في بساتين ناحية بلبل.





واستشهد أمس مدنيان وأصيب 9 آخرون على الاقل نتيجة استمرار عدوان قوات النظام التركي ومرتزقته على بلدتي جنديرس وبلبل ووقعت أضرار جسيمة في منازل الأهالي وممتلكاتهم والبنى التحتية.



