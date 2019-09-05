تراجع مبيعات الذهب 85% وتوقف عدد كبير من الورشات

كشف الياس مالكية نائب رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات عن تراجع مبيعات الذهب بشكل كبير تجاوز نسبة 85 بالمئة خلال هذه الفترة جراء ارتفاع أسعار المعدن النفيس.



وأشار ملكية إلى أن جميع الكميات الموجودة في محال صاغة الذهب قديمة أو مستعملة لافتاً إلى وجود المئات من ورشات صياغة وتصنيع الذهب متوقفة عن العمل بسبب حالة الركود.



وطالب ملكية بإعادة دراسة رسم الإنفاق الاستهلاكي وتخفيضه إلى 1 أو 2 بالمئة بدلاً من 5 بالمئة من قيمة الذهب المعمول به حالياً مشيراً إلى أن جمعيات الصاغة الثلاث في “دمشق وحلب وحماة” تسعى لتعديل الاتفاق مع وزارة المالية حول رسم الانفاق والذي تضمن دفع مبلغ مقطوع شهرياً قدره 150 مليون ليرة الذي انتهى العمل به في حزيران الماضي ليصبح 100 مليون شهرياً بسبب تراجع المبيعات.





سانا