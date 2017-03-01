تدمير عربة مفخخة لتنظيم “داعش” قرب مدخل تدمر والقضاء على 6 من إرهابييه شرق جب الجراح

كثف الطيران الحربي من غاراته الجوية على محاور تحرك إرهابيي “داعش” وتجمعاتهم في الريف الغربي لمدينة تدمر في إطار العمليات العسكرية للجيش العربي السوري والقوات الرديفة لتحرير الريف الشرقي لحمص من الإرهاب التكفيري.



ونفذ الطيران الحربي خلال الساعات ال 24 الماضية عشرات الطلعات الجوية على مواقع لتنظيم “داعش” في جبل الطار ومحيط مدينة تدمر أسفرت عن مقتل العديد من الإرهابيين وتدمير عربة مفخخة بين الكازية ومنطقة المثلث قرب مدخل المدينة.



وسيطرت وحدات الجيش أول أمس على مدرسة السياقة في منطقة البيارات والطريق الواصل بين سد وادى أبيض وتدمر وجميع النقاط الحاكمة والمشرفة على حقل المهر للغاز والمقالع الرخامية شمال غرب تدمر ب 8 كم.



و تأكد مقتل 6 إرهابيين من بينهم ما يسمى “أمير داعش لجبهة ريف حمص الشرقية” الإرهابي “شاهر الحسن” خلال قصف مدفعي مركز لوحدة الجيش على أحد مقرات التنظيم التكفيري شرق جب الجراح.



وتنتشر مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” في الريف الشرقي لمنطقة جب الجراح تستهدف القرى والبلدات الآمنة بالقذائف في محاولة يائسة منها للضغط عليهم لترك منازلهم لتسهيل السيطرة عليها وسلب محتوياتها.



- أوقعت وحدة من الجيش والقوات المسلحة أفراد مجموعة ارهابية تابعة لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الارهاب الدولية قتلى ومصابين فى محيط لواء التأمين جنوب مدينة دير الزور.



ونفذت وحدة من الجيش رمايات مدفعية دقيقة على تحصينات مجموعة ارهابية تابعة لتنظيم “داعش” فى محيط “لواء التأمين” على المحور الجنوبى لمدينة دير الزور أدت الى القضاء على معظم أفراد المجموعة الارهابية واصابة اخرين وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر.



و نفذ الطيران الحربي ظهر اليوم ضربات مكثفة على أرتال لتنظيم “داعش” الإرهابي كانت قادمة من الرقة باتجاه دير الزور واوقع في صفوفه خسائر كبيرة بالافراد ودمر عددا من الاليات مزود بعضها برشاشات ثقيلة واخرى تقل ارهابيين ومحملة بالذخيرة.



وفي الريف الشرقي تاكد من مصادر اهلية من قرية حطلة تدمير رتل اليات لتنظيم “داعش” الارهابي في غارات جوية على تحركه جنوب غرب القرية.



وأفادت مصادر أهلية محلية الى أن مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” تعمد الى تفجير الابنية المرتفعة وخاصة خزانات المياه في قرى جزرة البوحميد والميلاج والهرموشية شمال غرب مدينة دير الزور.



ودمر الطيران الحربى أمس اليات لتنظيم “داعش” وقضى على عدد من أفراده في حى الحميدية ومحيط جبل الثردة ومنطقة المهندسين بمحيط مطار دير الزور.



- إلى ذلك دمرت وحدات من الجيش العربي السوري مستودع ذخيرة وأوقعت قتلى ومصابين بين صفوف إرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات التكفيرية التابعة له خلال العمليات المتواصلة لاجتثاث الإرهاب التكفيري من ريفي حماة وإدلب.



ونفذت وحدة من الجيش عملية نوعية على أحد مقرات تنظيم جبهة النصرة في قرية دير شرقي التابعة لمنطقة معرة النعمان جنوب مدينة إدلب بنحو 45 كم أسفرت عن مقتل 10 إرهابيين وتدمير آليتين ثقيلتين.



كما تأكد تدمير مستودع لتنظيم جبهة النصرة ومقتل عدد من إرهابييه من بينهم “عمر الاكرم” خلال غارة للطيران الحربي على مقراتهم في بلدة التمانعة.



وطالت عمليات الجيش تحركات ومقرات المجموعات التكفيرية التابعة لـ “جبهة النصرة” في جبل شحشبحو وقرية ركايا سجنة وترملا ومعر حرمة وأسفرت عن مقتل 5 إرهابيين على الأقل وتدمير آلياتهم.



وفي مدينة اريحا جنوب مدينة إدلب بنحو 12 كم دمرت وحدة من الجيش مقرا لتنظيم جبهة النصرة وأوقعت 7 قتلى على الأقل بين صفوف إرهابييه.

وفي حماة دمرت وحدة من الجيش آلية لإرهابيي “تجمع العزة” واوقعت عددا منهم قتلى في قرية البويضة بالريف الشمالي.



وأسفرت عمليات الجيش على مواقع تنظيم جبهة النصرة في طيبة الامام ومورك خلال الساعات ال24 الماضية عن تكبيده خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.



وتنتشر في الريف الممتد بين حماة وإدلب مجموعات إرهابية منضوية تحت زعامة “جبهة النصرة” ومجموعات أخرى أعلنت مبايعتها لتنظيم “داعش” الإرهابي ومن بينها ما يسمى “جند الأقصى” التي أسسها الإرهابي القطري المدعو “أبو عبد العزيز القطري”.

سانا