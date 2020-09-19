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تخفيض مخصصات شهر أيلول من البنزين لكافة السيارات الحكومية

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم تعميماً بتخفيض مخصصات شهر أيلول من العام الحالي من مادة البنزين للسيارات الحكومية لكافة المستويات.

ذلك ضمن إطار استجابة الحكومة للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على البلد، وكذلك بسبب بعض الظروف الفنية والتقنية الطارئة التي تعاني منها المؤسسات المعنية بمعالجة هذه المشتقات، ولاحقاً للتخفيضات المسبقة على مخصصات الآليات الحكومية من المشتقات النفطية.