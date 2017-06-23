تخفيض السعر الإسترشادي لمادة السكر الأبيض والخام

خفضت لجنة تحديد الأسعار الإسترشادية للمستوردات السعر الإسترشادي لمادة السكر الأبيض والخام على أن يتم العمل بذلك اعتبارا من نهاية الشهر القادم.



وقررت اللجنة التي يترأسها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل تكليف لجنة من الجهات المعنية لتقديم دراسة حول مادة الخيوط والأقمشة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخه وتكليف لجنة أخرى دراسة كل المواد التي لها أسعار إسترشادية وتقديمها خلال الاجتماع القادم.



واستعرض الوزير خلال ترؤسه اجتماعات اللجنة الطلبات المعروضة على اللجنة والأسعار الإسترشادية بشكل عام موضحا أن الهدف من الأسعار التأشيرية هو حماية الصناعة الوطنية وتأمين السلع والبضائع في السوق المحلية بأسعار مناسبة.



وبين حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام أن استقرار سعر الصرف في الفترة الماضية أسهم في تنشيط دور الاقتصاد الوطني مشيرا إلى ضرورة دراسة الواقع الحقيقي للمواد وأسعارها وخاصة مع وجود بدائل كثيرة لدعم الصناعة الوطنية.



وتضم لجنة تحديد الأسعار الإسترشادية للمستوردات ممثلين عن وزارات الصناعة والزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ومصرف سورية المركزي ومديرية الجمارك العامة وممثلين عن اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والمصدرين.

سانا