تحديد موعد استئناف تسيير قطارات الركاب بين طرطوس واللاذقية

أعلنت وزارة النقل استئناف تسيير قطارات الركاب بين محافظتي طرطوس واللاذقية اعتبارا من يوم الأحد القادم 31-5-2020 بمعدل أربع رحلات يومياً “رحلتان ذهابا ورحلتان ايابا” وبسعر 100 إلى 125 ليرة سورية للتذكرة.



وحددت الوزارة موعد انطلاق الرحلة الأولى من محافظة طرطوس باتجاه اللاذقية في الساعة السادسة والربع صباحاً والرحلة الثانية في السابعة صباحاً والرحلة الأولى من اللاذقية باتجاه طرطوس في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر والثانية في الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر.



وأشارت الوزارة في بيان الى ضرورة التزام الركاب بتعليمات طواقم القطارات وبإجراءات التعقيم علما بأنه سيتم تعقيم العربات وكوات التذاكر قبل الرحلة وبعدها مع الالتزام باستخدام أجهزة فحص الحرارة وتطبيق كل إجراءات منع الازدحام في محطات الانطلاق والوصول.