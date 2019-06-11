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تحديد موعد اختبار اللغة الأجنبية للقيد في الماجستير بجامعة حماة

حددت جامعة حماة الثالث عشر من شهر تموز المقبل موعداً لإجراء اختبار اللغة الأجنبية للطلاب الراغبين بالقيد في درجة الماجستير.


ووضح الدكتور زياد سلطان رئيس الجامعة  أن الاختبار المذكور سيكون في اللغتين الانكليزية والفرنسية للمختصين وغير المختصين مبيناً أن موعد تقديم الطلبات للراغبين للاشتراك بالاختبار سيبدأ أواخر الشهر الجاري.

 

وكانت جامعة حماة أجرت في الـ 16 من آذار الماضي الاختبار الأول للعام الجاري في اللغة الأجنبية للقيد بدرجة الماجستير.