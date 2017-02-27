تأهيل بيت أسمهان كمتحف لمشاهير الفن خلال العام الحالي

كشف مدير سياحة السويداء أن خطة المديرية للعام الحالي تتضمن العمل على إنجاز مشروع تأهيل بيت “أسمهان” الذي يتوسط مدينة السويداء ووضعه في الاستثمار السياحي من خلال تحويله كمتحف لمشاهير الفن الأصيل ” أسمهان وفريد الأطرش وفهد بلان”.



وبين يعرب العربيد أن هذا المشروع يأتي ضمن عدة مشروعات لتطوير واقع السياحة المستقبلية في محافظة السويداء وبعد أن استكملت مديرية السياحة خلال السنوات الماضية جميع الإجراءات القانونية لتحويل منزل الفنانة الكبيرة أسمهان إلى متحف لعمالقة الفن الأصيل حيث يشكل هذا المنزل التاريخي المسجل لدى دائرة الاثار نقطة جذب سياحية وثقافية وفنية ذات قيمة عالية.



ولفت العربيد إلى أن خطة المديرية تشمل أيضا متابعة العمل في عدة مشاريع سياحية في المحافظة ومن بينها تأهيل الأسواق القديمة في مدينة السويداء و سوق المهن اليدوية في مدينة شهبا في إطار الاهتمام بالصناعات التقليدية وتكريس القيمة المرتبطة بمدينة شهبا أو

مدينة فيليب العربي بالإضافة إلى دراسة إمكانية العمل على ترميم وتأهيل قلعة صلخد الأثرية والبيوت القديمة المحيطة بها ودراسة منطقة ظهر الجبل ومتابعة موقع مشروع المجمع التعليمي السياحي في بلدة سليم وتأمين البنى التحتية لإنجاز مشروع تلفريك في منطقة ظهر الجبل السياحية.



وسيضم البيت بعد تأهيله قاعة للتراث الفني ومسرحاً في الهواء الطلق للعزف المنفرد والعروض الموسيقية ومقراً للمهرجانات السياحية.



يشار إلى أن منزل” أسمهان” يقع على مساحة تبلغ 5ر1 دونم ويتألف من طابقين من القرميد وفسحة سماوية وحديقة خضراء ويتميز بإطلالة فريدة على ساحة الشهداء ودوار قديم يسمى دوار السبع ويقع ضمن منطقة تدعى الحي الفرنسي القديم يجاوره العديد من البيوت القديمة.

سانا