تأسيس بيت تجاري بين سوريا و أوسيتيا الجنوبية

أقر مجلس الشعب ، مشروع قانون تأسيس “بيت تجاري” بين سوريا وأوسيتيا الجنوبية.



وذكر وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل أن البيت سيكون منصة لترويج وتسويق المنتجات السورية في أوسيتيا، ومعرضاً دائماً يمكن من خلاله إجراء بيع مباشر وعقود وصفقات، كما أنه يشكل فرصة للتعريف بالقوانين التجارية في سوريا، بحسب "سانا".

وكانت الحكومة السورية اتفقت في 2018، مع جمهورية القرم على تأسيس “بيت تجاري” في البلدين.



وانشقت أوسيتيا الجنوبية في 2008، عن جورجيا، ويحدها من الشمال روسيا، بمساحة نحو 4 آلاف كيلومتر مربع.