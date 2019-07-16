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بيونغ يانغ: المناورات الأمريكية-الكورية الجنوبية استفزازية

حذرت كوريا الديمقراطية من أن المناورات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية التي ستجري الشهر المقبل تمثل استفزازاً واضحاً، وتعبر عن “تجهيز للحرب”.


وجاء في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية نقلاً عن متحدث باسم وزارة الخارجية لم تكشف عن اسمه أنه فيما تتواصل الجهود لتنظيم محادثات عمل بين كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة بعد اللقاء رفيع المستوى في بانمونجوم بين الرئيسين كيم جونغ أون ودونالد ترامب تريد الولايات المتحدة المشاركة في المناورات العسكرية المسماة دونغ ماينغ، وإذا تحقق ذلك، فإن محادثات العمل ستتأثر.


ويعد هذا أول موقف كوري ديمقراطي بشأن هذه المناورات منذ أن وافق ترامب وكيم جونغ أون خلال لقاء مفاجئ في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين الشهر الماضي على استئناف المحادثات المتوقفة بشأن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.


وأشار البيان إلى أن كوريا الديمقراطية ستراقب الخطوة المقبلة من جانب الولايات المتحدة قبل أن تقرر كيفية المضي في المحادثات.