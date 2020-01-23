بيدرسون سيلتقي بالمعلم الأسبوع المقبل في دمشق

أكد مصدر ديبلوماسي على أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية سيصل الأسبوع المقبل إلى سورية للقاء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم.



ومن المفترض أن يصل بيدرسون إلى دمشق في 28 كانون الثاني، وسيلتقي بالمعلم في 29 كانون الثاني، ليغادر دمشق في 30 كانون الثاني.



وسبق أن أكد بيدرسون أنه ينوي عقد اجتماع جديد للجنة الدستورية في شباط أو آذار المقبلين، وذلك بعد فشل الاجتماع السابق بعد رفض المعارضة السورية الالتزام بالبنود المطروحة.



وتأتي زيارة بيدرسون بالتزامن مع العديد من المتغيرات التي طرأت على الساحة السورية اقتصادياً لا سيما في ملف إعادة الإعمار وميدانياً بخصوص معركة إدلب وخروقات المجموعات المسلحة وغيرها العديد من الملفات السياسية.

سبوتنيك