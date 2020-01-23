الجيش يدمي داعش في البادية الشرقية والاحتلال الأميركي يواصل نقل مسلحي التنظيم إلى العراق
اشتباك بالأيدي وإشهار سلاح بين قوات روسية والاحتلال الأميركي شمال سورية
تحشيد متواصل في إدلب وتركيا تزوّد المسلحين بمضادّات دروع
«الإدارة الإنفصالية» تقرّ أنها سطت على 155 مليار ليرة من واردات النفط
حلب: الجيش يرد على اعتداءات الإرهابيين.. ويدمر لهم منصات إطلاق ومدافع هاون
لبنان: حكومة الفرصة الأخيرة
طفل وعدد من الجرحى ضحية رصاص حرس الحدود التركي شمالي سورية
نتنياهو: علينا التغلب على إيران كما تغلبنا على القومية العربية
القائمة الكاملة لمكاتب الصرافة التي أغلقها المصرف المركزي
الاغتيال أو الإعدام خارج نطاق القضاء أو القتل المُستَهدِف - ما الفرق؟
أهداف أنقرة ومخاوف أوروبا من إعادة توطين اللاجئين في "المنطقة الآمنة" شمال سورية
الاحتلال التركي يشن حملة اعتقالات في تل أبيض ويتابع التغيير الديموغرافي في رأس العين
«الحربي» يكثف من استهدافه لإرهابيي ريف حلب الغربي
تدريبات روسية سورية مشتركة في طرطوس
الاحتلال التركي ينقل أكثر من 1000 شخص من عوائل مسلحي فصائله لتوطينهم في ريف الحسكة
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

بيدرسون سيلتقي بالمعلم الأسبوع المقبل في دمشق

أكد مصدر ديبلوماسي على أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية سيصل الأسبوع المقبل إلى سورية للقاء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم.


ومن المفترض أن يصل بيدرسون إلى دمشق في 28 كانون الثاني، وسيلتقي بالمعلم في 29 كانون الثاني، ليغادر دمشق في 30 كانون الثاني.


وسبق أن أكد بيدرسون أنه ينوي عقد اجتماع جديد للجنة الدستورية في شباط أو آذار المقبلين، وذلك بعد فشل الاجتماع السابق بعد رفض المعارضة السورية الالتزام بالبنود المطروحة.


وتأتي زيارة بيدرسون بالتزامن مع العديد من المتغيرات التي طرأت على الساحة السورية اقتصادياً لا سيما في ملف إعادة الإعمار وميدانياً بخصوص معركة إدلب وخروقات المجموعات المسلحة وغيرها العديد من الملفات السياسية.

 

سبوتنيك