بيدرسن يطرح "خطوة" لبناء الثقة بين المعارضة والحكومة السورية

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، إنه يجب على الحكومة السورية والمعارضة تنفيذ عمليات تبادل المعتقلين، بشكل واسع بغرض بناء الثقة، قبل محادثات بينهما الشهر المقبل.





وأعلنت الأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي، تشكيل لجنة لصياغة دستور سوريا، وهي خطوة طال انتظارها في عملية السلام المتعثرة.





وتقول الأمم المتحدة، إن هذه اللجنة مهمة للغاية، لتحقيق إصلاحات سياسية، وإجراء انتخابات بهدف توحيد سوريا، وإنهاء الحرب.





وأضاف بيدرسن، ضمن مقابلة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: “بعد ثماني سنوات ونصف السنة من الحرب والصراع لدينا بعض الأنباء الإيجابية”.





وتابع قائلا: “هذا مجتمع منقسم للغاية… هناك غياب للثقة بين الجانبين كما هو واضح، لذلك نأمل أن اللجنة الدستورية يمكن أن تشكل خطوة أولى في الاتجاه الصحيح”.