بوتين يوقع اتفاقية لتوسيع قاعدة طرطوس

وقَّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر توسيع القاعدة البحرية الروسية في مدينة طرطوس بشمال غرب سوريا.

وأوضح الكرملين في بيان أن بوتين أمر بتوقيع اتفاق مع سوريا يؤدي الى تنظيم «المسائل المتعلقة بتوسيع أراضي منشآت الاسطول الروسي في مرفأ طرطوس وتطويرها وتحديث بناها التحتية وكذلك دخول سفن حربية روسية الى المياه والموانئ» السورية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الاتفاقية تدقق وضع أفراد النقطة وأعضاء أسرهم، فضلاً عن وضع الأجهزة الأمنية المختصة للجانب الروسي.

وفي تشرين الاول الماضي ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو تستعد لتحويل منشأة طرطوس الى قاعدة دائمة، من دون أن تكشف عن الموعد الزمني لذلك.

ووافق بوتين في ذلك الشهر على قانون يصادق على اتفاق مع دمشق لنشر قوات روسية في سوريا الى اجل غير مسمى، ما يعزز الوجود الروسي الطويل الامد في البلاد.

وكالات