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بوتين يعلق على اعتراف ترامب بسيادة ‘إسرائيل’ على الجولان

في أول تعليق له أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إدانة بلاده لقرار نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بسيادة “إسرائيل” على الجولان السوري المحتل.


وقال بوتين،أمس الاثنين، في موسكو فيما يخص الاعتراف (الأمريكي) بالجولان جزءا من الأراضي “الإسرائيلية”، فإنكم تعلمون موقف روسيا، وتم توضيحه في بيان لوزارة الخارجية الروسية”.


وأكد بوتين في هذا السياق أن “هذا القرار يتناقض مع القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.


وهذا التعليق هو العلني الأول للرئيس الروسي على اعتراف نظيره الأمريكي بالجولان السوري المحتل أرضا “إسرائيلية”.


ويذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقع يوم 25 مارس/آذار الماضي، في البيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على مرسوم ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة “إسرائيل” على الجولان السوري المحتل، وذلك في إجراء يتناقض مع جميع القرارات الدولية حول هذه القضية

 


 روسيا اليوم