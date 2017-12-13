بوتين يشيد بالعميد سهيل الحسن أثناء لقائه العسكريين في سوريا

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأداء العميد سهيل الحسن وقواته من خلال محاربة الإرهابيين في سوريا.





وقال بوتين خلال لقائه مع عسكريين روس وسوريين، بحضور الرئيس بشار الأسد، مخاطبا سهيل الحسن: "تحدثنا مع السيد الرئيس، كما قال لي زملاؤك الروس، إنك وقواتك تقاتل بشكل حازم وشجاع وفعال".





وأضاف: "آمل بأن مثل هذا التعاون سيسمح لنا بتحقيق النجاح لاحقا أيضا".





كما أشاد بوتين بمساهمة قائد مجموعة القوات الروسية في سوريا، الفريق أول سيرغي سوروفيكين، في دحر "داعش" في حوض الفرات.





وقال سوروفيكين، أثناء رفعه التقرير إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة قاعدة حميميم: "المساهمة الكبرى في دحر جماعات العدو تعود إلى القوات بقيادة العميد سهيل الحسن، التي سيطرت على جزء من الأراضي على الضفة بطول 187 كيلومترا".





جدير بالذكر أنه تم الإعلان في بداية ديسمبر/كانون الأول عن تحرير آخر البلدات من قبضة تنظيم "داعش" في محافظة دير الزور شرقي سوريا، والانتصار على التنظيم على الأرض السورية.



