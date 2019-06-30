بوتين : شركاؤنا الغربيون يتدخلون يومياً في شؤون روسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن الشركاء الغربيين يتدخلون في شؤون روسيا يومياً ، لكن موسكو لا تتصرف بهستيريا تجاه هذا الموضوع.



الرئيس بوتين قال ، في مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا: "هناك نوع من الجدل في مجال المعلومات لدينا، نحن نعبر عن رأينا. وهم لا يفعلون ذلك؟ نعم، إنهم يفعلون ذلك، بالطبع وطوال الوقت. نحن لا نحدث ضجيجا، ولا نتصرف بهستيريا فيما يتعلق بتدخلهم المستمر في شؤوننا، على الرغم من أن التدخل مستمر وعلى أساس يومي".