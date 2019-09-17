بني أم أبيض...أي نوع من السكر الأكثر فائدة وما أضراره

يعتبر السكر أحد أهم مصادر الطاقة للجسم، والذي يوجد في الطبيعة على شكل ثمار وغيرها، كما لا يكاد يخلو أي منزل من أشكال وألوان متعددة له.



يشتهر السكر بلونيه الأبيض والبني، لكن مالفرق بين اللونين وهل يمكن أن يكون السكر البني بديلا للأبيض.

الفرق بين السكر الأبيض والبني



السكر الأبيض: ينتج هذا النوع من السكر نتيجة لعمليات تكرير متعددة للسكر البني، إضافة لإزالة كميات متبقية من دبس السكر وهو ما يؤدي إلى تغيير لون ورائحة وطعم السكر.



السكر البني: وهو الناتج من قصب السكر الخام والذي يخضع لعملية معالجة واحدة، وينتج عنه حبيبات سكر تحتوي على نسبة تتراوح بين 5 إلى 10 في المئة من دبس السكر الذي يعطيه اللون البني.



ومن ناحية القيمة الغذائية فلا يوجد اختلاف كبير بينهما، فكمية الألياف، والمواد الغذائية المتبقية من السكر البني قليلة جدا.



ووفقا لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن كل 100 غرام من السكر البني تحتوي على 370 سعرة حرارية ولا تحتوي على البروتينات أو الدهون.



ويحتوي هذا النوع من السكر على الكالسيوم والحديد والماغنيسيوم، بنسبة قليلة جدا.



أضرار السكر



-الإصابة بالسمنة: تناول مواد تحتوي على السكر يؤدي لتراكم الدهون في الجسم، كما تؤدي للتقليل من هرمون الشبع أو مايعرف بـ"اللبتين".



- الإصابة بمرض السكري: حيث يؤدي لمقاومة إفراز الأنسولين المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم والذي تفرزه البنكرياس.



-تسوس الأسنان: تتغذى البكتيريا الموجودة في الفم على السكر لتقوم بإفراز مواد دهنية تتسبب في إزالة المعادن من الأسنان.



-الإصابة بالخرف: حيث يؤدي إلى ضعف في الذاكرة والإصابة بالخرف.



- أمراض الكلى: يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل مستمر إلى حدوث تلف في الأوعية الدموية الدقيقة في الكليتين.