بمبادرة من الشيف نديم .. 50 طن من السكر والأرز إلى صالات السورية لتجارة

استلم فرعا المؤسسة السورية للتجارة بدمشق وريف دمشق خمسين طنا من مادتي السكر والأرز 25 طنا لكل فرع وذلك من صاحب منتجات الشيف نديم قدمها كمبادرة ليتم بيعها للمواطنين بسعر ألف ليرة سورية للكلغ الواحد من كل مادة عبر عدد من صالات السورية للتجارة بدمشق وريفها .



وأكد فرعا دمشق وريفها للسورية للتجارة أن كل فرع استلم 10أطنان من السكر وخمسة عشر طنا من الأرز وبدأ اعتبارا من بعد ظهر اليوم بيع كل عائلة/ 5 / كلغ فقط 3 كلغ أرز و 2 كلغ سكر .



وسيتم بيع مادتي المبادرة في صالات / حي الورود ونهر عيشة والقاعة وبرزة النموذجية وعش الورور/ بدمشق و في مجمع قطنا ومجمع الكسوة وكفر بطنا ومجمع جرمانا بريف دمشق ووفق ايام محددة في كل صالة.



وقالت مصادر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الوزارة ترحب بأي مبادرة يشارك أصحابها في توفير المواد والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وبنوعية جيدة.