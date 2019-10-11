تطورات الساعات الماضية للعملية العسكرية التركية شرق الفرات
حول مشروع مشفى سلحب الشيوعي المؤمن
النظام التركي يواصل عدوانه على الأراضي السورية .. 5 شهداء و9 جرحى في رأس العين
تركيا وروسيا: شراكة غير متكافئة؟
التهديدُ الإرهابيُّ نتيجةُ الإهمالِ واللامبالاة
متحدياً البنتاغون، ترامب يؤيد العملية التركية في سورية
انطلاق العدوان التركيّ في شرقيّ الفرات: «قسد» تستعدّ لمعركة «استنزاف»
إرهابيو إدلب يواصلون التصعيد والجيش يرد ويكبدهم خسائر فادحة
النظام التركي يشن عدواناً على مدن وقرى في ريفي الحسكة والرقة
سورية تؤكد تصميمها على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة
لافروف يدعو دمشق وأنقرة والأكراد للحوار..ويصف موقف واشنطن تجاه سوريا متناقض
إعلان حالة النفير العام في شمال وشرق سوريا
استعدادات العدوان التركي مستمرة: وساطة إيرانية بين دمشق و«قسد»
موسكو وطهران ترفضان خطوة أنقرة: لاحترام السيادة السورية
«وول ستريت جورنال»: هناك احتمال لانسحاب أمريكي كلي من سورية

بكتيريا لا تهاب شيئا قادرة على تدمير البشرية في يوم واحد

ليس لدى البشر ولا الحيوانات مناعة ضد هذه البكتيريا، كما أنها تعيش في كل مكان تقريبا وفي جميع القارات.


ويدور الحديث عن البكتيريا المطثية والتي يطلق عليها اسم "Clostridium Botulinum"، والتي تسبب تسمم سجقي، وهو مرض يتميز بتلف الجهاز العصبي. حيث يمكن لـ4 كيلوغرامات من هذا السم أن يقضي على البشرية جمعاء.


وتعيش هذه البكتيريا حرفيا في كل مكان، وتتكيف بشكل تام مع الظروف البيئية المختلفة المحيطة بها. حيث لا تخاف البرد القطبي ولا مياه البحر المالحة ولا حرارة الصحاري الحارقة.


ويتمتع البشر بعنصر دفاعي واحد ضدها، وهو "العصارة الهضمية" والتي تمنع من تطور البكتيريا وتقتلها. وفي حال بدأ التطور من الصعب جدا إيقافه.


ووفقا لموقع "رامبلر"، فإنه من الكافي تناول حبة واحدة من الفاكهة تحتوي على هذه البكتيريا ليموت الشخص خلال يوم واحد فقط.

 


سبوتنيك